شاركوا بسبي الإيزيديات .. الامن العراقي يقبض على عناصر بداعش

شفق نيوز/ أعلن الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى يوم الجمعة عن القاء القبض على ثلاثة عناصر بتنظيم داعش شاركوا في سبي النساء الايزيديات في صيف عام 2014.

وذكر الأمن في بيان اليوم انه "بناءً على معلومات استخبارية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في غرب محافظة نينوى من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق المادة 1/4 ارهاب كونهم مقاتلين بما يسمى ديوان الجند التابع لولاية الجزيرة ابان سيطرة داعش على المحافظة".

وتابع البيان انه "قد جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بمشاركتهم في ثمانية معارك ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير علاوة على قتل المواطنين وسبي النساء الايزيديات في قضاء سنجار"، مشيرا الى انه "تمت احالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".