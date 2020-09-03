سقوط ضحيتين من الجيش بهجوم لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ضحيتين من الجيش العراقي بين قتيل وجريح يوم الخميس بهجوم شنه مسلحو داعش في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجموعة من مسلحي تنظيم داعش هاجمت مقرا لقوات الجيش في منطقة بير أحمد بقضاء طوزخورماتو شرقي محافظة صلاح الدين.

وأضاف المصدر أن جنديا لقي حتفه وأصيب آخر جراء الهجوم، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

وتصاعدت وتيرة هجمات داعش ضد أهداف مدنية وعسكرية منذ مطلع العام الجاري، وهو ما يشكل تحدياً جديداً أمام الحكومة العراقية التي تكافح لاحتواء جائحة كورونا والأزمة المالية.



