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سقوط ضحيتين من الجيش العراقي بتفجير في متنازع عليها

Category: أمـن

Date: 2020-08-28T11:08:32+0000
سقوط ضحيتين من الجيش العراقي بتفجير في متنازع عليها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الجمعة بوقوع تفجير بعبوة ناسفة استهدف عنصرين من الجيش العراقي في قضاء مخمور المتنازع عليه بين اربيل وبغداد والذي يتبع حاليا محافظة نينوى الى الجنوب الشرقي من عاصمتها المحلية مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان تفجير بعبوة ناسفة وقع قبل ظهر اليوم في سهل ناحية "قراج" بين قريتي "درواز هوار"، و"قلعة سوران" التابعة لمخمور.

واوضح المصدر ان العبوة زرعها عناصر من تنظيم داعش واستهدفت جنديين في الوفج الثالث اللواء (51) الفرقة (14) مما اسفر عن مقتل احدهما واصابة الاخر بجروح بليغة.

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