سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل داخل المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط صاروخ كاتيوشا يوم السبت على منزل داخل المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، وسط العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية".

وأضافت أنه "تبين أن انطلاق الصاروخ كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".

وتتعرض المنطقة الخضراء وقواعد عسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين إلى هجمات متكررة بالصواريخ منذ أشهر طويلة.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من طهران بينها كتائب حزب الله بالوقوف وراء الهجمات.



