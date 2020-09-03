روسيا: الوجود الأمريكي في العراق لم يجلب السلام وخفضه خطوة في الاتجاه الصحيح

شفق نيوز/ أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن خفض الوجود العسكري الأمريكي في العراق سيكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت المتحدثة باسم والخارجية، ماريا زاخاروفا في إحاطة صحفية بحسب "سبوتنيك"، إن "خفض الولايات المتحدة لتواجدها العسكري في العراق، وفي منطقة الشرق الأوسط ككل، سيكون بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح. وكما أظهر الزمن، فإن وجود الوحدات الأمريكية على الأراضي العراقية لم يجلب الاستقرار أو السلام إلى هناك. بل على العكس من ذلك، لا يزال الوضع الأمني هناك متوترا للغاية".

يذكر في هذا السياق، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لقتال تنظيم داعش أعلن منتصف الشهر الماضي مغادرة قاعدة التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد، لافتًا إلى أنه سلم مواقع تدريبية بقيمة 347 مليون دولار للقوات العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اكد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بخروج سريع لقوات التحالف الدولي ضد "داعش" من العراق وعلى مدى 3 سنوات.







