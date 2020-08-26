سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إدانة أممية شديدة لإستهداف برنامج الأغذية العالمي في نينوى: تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر

Category: أمـن

Date: 2020-08-26T18:40:12+0000
إدانة أممية شديدة لإستهداف برنامج الأغذية العالمي في نينوى: تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر

شفق نيوز/ أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بشدّةٍ حادث انفجار عبوة ناسفة على قافلة برنامج الأغذية العالمي في نينوى.

وقالت في بيان إن الحادث "يُعيق الجهود المبذولة لتقديم المساعدة التي تمسُّ الحاجةُ إليها للناس في العراق."  

من جهتها قالت نائبة الممثل الأممي الخاص/ المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو: "تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية في كثير من الأحيان في مناطق خطرةٍ حيث يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المحتاجين. وهذه الحادثة هي تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر التي يواجهونها كل يوم."

وانفجرت عبوةٌ ناسفةٌ محليةُ الصنع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من برطلّة على طريق الموصل- أربيل بمحافظة نينوى، ما أدى إلى إِضرارٍ بمركبةٍ مارةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة. وأُصيب أحدُ موظفي برنامج الأغذية العالمي ونُقل إلى مستشفى في أربيل. 

 

 

 


related

يونامي: انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في العراق مستمرة

Date: 2019-11-05 17:29:36
يونامي: انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في العراق مستمرة

منظمة دولية توصي الامم المتحدة بالاهتمام بتصاعد ملف قتل المتظاهرين العراقيين

Date: 2019-11-11 10:52:14
منظمة دولية توصي الامم المتحدة بالاهتمام بتصاعد ملف قتل المتظاهرين العراقيين

مسؤولون بالامم المتحدة يتهمون العراق باستخدام قوة مفرطة خلال الاحتجاجات.. وبغداد تبرر

Date: 2019-11-12 08:44:35
مسؤولون بالامم المتحدة يتهمون العراق باستخدام قوة مفرطة خلال الاحتجاجات.. وبغداد تبرر

الأمم المتحدة تحدد هوية 160 داعشيا متورطين بقتل الايزيديين في العراق

Date: 2019-11-27 07:19:13
الأمم المتحدة تحدد هوية 160 داعشيا متورطين بقتل الايزيديين في العراق

العراق ينجز قرابة 800 محاكمة لعناصر داعش وتقرير دولي يؤشر مخاوفا

Date: 2020-01-28 13:55:43
العراق ينجز قرابة 800 محاكمة لعناصر داعش وتقرير دولي يؤشر مخاوفا

الامم المتحدة تكشف عدد "الارهابيين" في العراق وسوريا

Date: 2020-02-07 20:52:43
الامم المتحدة تكشف عدد "الارهابيين" في العراق وسوريا

الامم المتحدة: 70% من المتفجرات غير المنفلقة تمنع عودة النازحين العراقيين

Date: 2019-06-09 18:20:40
الامم المتحدة: 70% من المتفجرات غير المنفلقة تمنع عودة النازحين العراقيين

شرطة نينوى تعلن تفاصيل جديدة عن استهداف منظمةدولية

Date: 2020-08-26 10:19:54
شرطة نينوى تعلن تفاصيل جديدة عن استهداف منظمةدولية