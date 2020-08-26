إدانة أممية شديدة لإستهداف برنامج الأغذية العالمي في نينوى: تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر

شفق نيوز/ أدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت بشدّةٍ حادث انفجار عبوة ناسفة على قافلة برنامج الأغذية العالمي في نينوى.

وقالت في بيان إن الحادث "يُعيق الجهود المبذولة لتقديم المساعدة التي تمسُّ الحاجةُ إليها للناس في العراق."

من جهتها قالت نائبة الممثل الأممي الخاص/ المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو: "تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية في كثير من الأحيان في مناطق خطرةٍ حيث يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المحتاجين. وهذه الحادثة هي تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر التي يواجهونها كل يوم."

وانفجرت عبوةٌ ناسفةٌ محليةُ الصنع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من برطلّة على طريق الموصل- أربيل بمحافظة نينوى، ما أدى إلى إِضرارٍ بمركبةٍ مارةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة. وأُصيب أحدُ موظفي برنامج الأغذية العالمي ونُقل إلى مستشفى في أربيل.



