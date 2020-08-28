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داعش يوقع ضحايا بين الجيش بهجوم في خانقين

Category: أمـن

Date: 2020-08-28T17:39:23+0000
داعش يوقع ضحايا بين الجيش بهجوم في خانقين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ضحايا في صفوف الجيش العراقي يوم الجمعة جراء هجوم شنه مسلحو داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي داعش شنوا هجوما على قوات الجيش في قرية شيرك التابعة لقضاء خانقين، ما أشعل اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن ثلاثة من أفراد الجيش أصيبوا بجروح جراء الاشتباكات، فيما لم يتسن التعرف على خسائر مسلحي التنظيم حتى الآن.

وزادت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو داعش منذ مطلع العام الحالي ضد أهداف مدنية وعسكرية على حد سواء وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى السكان من اكتساب التنظيم لقوته ونفوذه مجددا بعد هزيمته في العراق عام ٢٠١٧.



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