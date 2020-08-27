"داعش" ينفذ هجوماً على مجمع سكني في كركوك

شفق نيوز/ أفد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" نفذ هجوماً مسلحاً على مجمع سكني جنوب كركوك، في وقت ضبطت قوة أمنية عجلة تحمل كميات كبيرة من الاسلحة عند احد مداخل المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين من تنظيم داعش نفذوا في ساعة متأخرة من ليلة امس، هجوماً على مجمع العبور التابع لقضاء داقوق، جنوب محافظة كركوك"، مبيناً أن "الهجوم لم يسفر عن اي خسائر".

من جانبه أفاد المكتب الاعلامي للعمليات المشتركة في كركوك، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بأن "قوة من اللواء الخاص ٦١ الفرقة الخاصة قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ضبطت عجلة مخالفة تحمل اسلحة متنوعة بكميات كبيرة".