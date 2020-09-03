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داعش يعتمد "حيلاً جديدة " للهروب من الملاحقة في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-09-03T06:54:16+0000
داعش يعتمد "حيلاً جديدة " للهروب من الملاحقة في ديالى

شفق نيوز/ كشف قيادي في الحشد الشعبي بديالى، اليوم الخميس، عن "حيل" جديدة لتنظيم داعش للهروب من الملاحقة الامنية في مناطق شمال شرقي ديالى.

وقال امر لواء 24 من الحشد الشعبي العقيد احمد حسين السعدون لوكالة شفق نيوز، إن "التضييق الامني والحصار الذي فرضه الحشد الشعبي على عناصر داعش الارهابي شمالي قضاء المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة)، دفع عناصر التنظيم الى الاختباء قرب الاحياء السكنية الامنية في محاولة لخداع الاجهزة الامنية وابعادها عن ملاحقتهم".

ونوه السعدون الى "وجود بعض الحواضن والملاذات التي تأوي عناصر داعش بحسب المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تتحصل عليها استخبارات الحشد الشعبي"، مشيراً الى "استمرار عمليات التعقب المعلوماتي والاستخباري لعناصر داعش الى جانب العمليات النوعية التي حققت نتائج باهرة وغير مسبوقة ضمن القواطع الساخنة شمالي قضاء المقدادية".

واضاف، أن "داعش اصبح بين فكي الملاحقة الاستخبارية والضربات والعمليات الامنية التي دفعته للبحث حواضن امنة ويحاول اثبات الوجود بهجمات لصوصية وفي توقيتات زمنية استثنائية".

وتعد مناطق "شمالي المقدادية" شمال شرقي ديالى من اكبر معاقل التنظيمات الارهابية طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعتها الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم داعش.

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