داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة أفراد أمن بين قتيل وجريح يوم السبت في هجوم واسع شنه تنظيم داعش عبر قذائف الهاون وأسلحة القنص ومهاجمة نقطة عسكرية في جلولاء بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم داعش هاجم قرية القلعة ضمن حوض شيخ بابا شمالي ناحية جلولاء بقذائف الهاون وأسلحة قنص، أعقبها هجوم على نقطة عسكرية مرابطة بأطراف القرية".

وأضاف أن جنديين اثنين فقدا حياتهما جراء الهجوم وأصيب حارس ليلي بجروح.

وأشار المصدر إلى أن "قوة عسكرية وصلت الى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط بحثاً عن المهاجمين الذين فروا صوب البساتين والأنهر القريبة".







