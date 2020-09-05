سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

Category: أمـن

Date: 2020-09-05T16:51:05+0000
داعش يشن هجوماً ثلاثياً يوقع 3 أفراد أمن في جلولاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ثلاثة أفراد أمن بين قتيل وجريح يوم السبت في هجوم واسع شنه تنظيم داعش عبر قذائف الهاون وأسلحة القنص ومهاجمة نقطة عسكرية في جلولاء بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم داعش هاجم قرية القلعة ضمن حوض شيخ بابا شمالي ناحية جلولاء بقذائف الهاون وأسلحة قنص، أعقبها هجوم على نقطة عسكرية مرابطة بأطراف القرية".

وأضاف أن جنديين اثنين فقدا حياتهما جراء الهجوم وأصيب حارس ليلي بجروح.

وأشار المصدر إلى أن "قوة عسكرية وصلت الى المنطقة وبدأت بعملية تمشيط بحثاً عن المهاجمين الذين فروا صوب البساتين والأنهر القريبة".



related

الاعلان الامني يكشف تفاصيل التعرض في بيجي

Date: 2019-12-22 09:30:21
الاعلان الامني يكشف تفاصيل التعرض في بيجي

تسجيل صوتي نادر للبغدادي يكشف فيه أسباب "الخسائر الفادحة" لداعش

Date: 2019-11-14 14:12:31
تسجيل صوتي نادر للبغدادي يكشف فيه أسباب "الخسائر الفادحة" لداعش

مسؤولون في البيشمركة: "داعش" يعود براية جديدة والعام القادم سيكون أسوأ

Date: 2019-12-29 15:18:57
مسؤولون في البيشمركة: "داعش" يعود براية جديدة والعام القادم سيكون أسوأ

مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

Date: 2019-10-31 21:28:02
مقتل جندي عراقي واصابة 5 اخرين بهجوم لداعش قرب بغداد

الجيش العراقي يحبط هجوماً لداعش على اطراف قضاء خانقين

Date: 2020-08-25 17:59:39
الجيش العراقي يحبط هجوماً لداعش على اطراف قضاء خانقين

داعش يهاجم الشرطة غربي كركوك

Date: 2019-12-10 21:10:20
داعش يهاجم الشرطة غربي كركوك

الاطاحة بـ١٩ عنصرا من "داعش" بقصف دولي قرب اربيل

Date: 2020-06-04 18:34:49
الاطاحة بـ١٩ عنصرا من "داعش" بقصف دولي قرب اربيل

داعش يختطف شقيقين في متنازع عليها

Date: 2020-02-01 19:50:08
داعش يختطف شقيقين في متنازع عليها