داعش يختطف ويصيب اربعة أشخاص في ثالث هجوم خلال ساعات في العراق

شفق نيوز/ افاد مسؤول محلي في ديالى اليوم الاثنين، ان عناصر من داعش هاجموا قرية شمالي ناحية قره تبه 115 كم شمال شرق بعقوبة واختطفوا 3 أشخاص وأصابوا رابعا حاول مقاومتهم.

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وقال مدير ناحية قره تبه وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز، إن عناصر من داعش يستقلون اربع سيارات هاجموا قرية "صفصافة" 12 كم شمال مركز الناحية واختطفوا ثلاثة أشخاص من صيادي السمك واصابوا رابعاً بإطلاق ناري في رجله حاول منعهم من اختطاف ابنه بعد ولاذوا إلى جهة مجهولة.

وأوضح أن الحادث يبعد 3 كم عن أقرب نقطة للجيش التي لاحقت المهاجمين لتحرير المخطوفين.

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.

وشنت عناصر من داعش مساء الإثنين، نقطتين للجيش العراقي في ديالى وكركوك، اوقعت ضحايا وجرحى من الجنود.







