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حكومة الكاظمي تطيح بقائد أمني جديد من منصبه

Category: أمـن

Date: 2020-09-01T18:10:56+0000
حكومة الكاظمي تطيح بقائد أمني جديد من منصبه

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني يوم الثلاثاء عن صدور قرار من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة قائد أمني من منصبه جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن وزارة الدخلية أصدرت قراراً بإقالة قائد شرطة واسط العميد احمد عبد الصاحب من منصبه وتعيين اللواء احمد الزركاني بديلاً عنه.

ولم يتضح على الفور أسباب الإقالة.

وأجرت حكومة الكاظمي، منذ تشكيلها في أيار/مايو الماضي، تغييرات واسعة على صعيد قادة الأمن في مسعى لإصلاح المنظومة الأمنية التي واجهت انتقادات واسعة خلال تعاملها مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنخبة السياسية الحاكمة.


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