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حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

Category: أمـن

Date: 2020-08-24T19:03:32+0000
حصيلة نهائية لهجوم كركوك.. 7 ضحايا وجرحى من القوات العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الاثنين، بأن الحصيلة النهائية لهجوم عناصر من داعش على نقطة امنية في محافظة كركوك بلغت 7 قتلى وجرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوم داعش على نقطة امنية في منطقة مجمع عبور جنوب قضاء داقوق بمحافظة كركوك انتهى، بسقوط اربعة ضحايا من عناصر النقطة، وإصابة ثلاثة اخرين.

وافاد مصدر امني في وقت سابق اليوم الاثنين بأن تنظيم داعش شن تعرضا على احدى نقاط الشرطة الاتحادية في منطقة مجمع عبور جنوب قضاء داقوق بمحافظة كركوك.

من جهتها اكدت خلية الإعلام الأمني أن إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام، وقد أدى الحادث إلى استشهاد ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين.

 

 



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