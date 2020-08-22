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إحداها على منزل شقيق مدير الشرطة.. سقوط قذيفتين على خانقين

Category: أمـن

Date: 2020-08-22T20:03:53+0000
إحداها على منزل شقيق مدير الشرطة.. سقوط قذيفتين على خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت، بسقوط قذيفتي هاون على مدينة خانقين في محافظة ديالى، إحداها وقعت على منزل شقيق مدير الشرطة.

وقال المصدر الامني لوكالة شفق نيوز ان مسلحي داعش أطلقوا قذيفتي هاون على مدينة خانقين، سقطت الأولى  على منزل  شقيق مدير شرطة خانقين، والثانية على منطقة اغو خليفة وسط المدينة.

وأضاف المصدر أن سقوط القذيفتين تسبب بخسائر مادية دون وقوع إصابات بشرية، مشيراً إلى القوى الأمنية قامت على الفور بحملات تمشيط بحثا عن مصادر الهاونات. 

يشار الى ان قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان خالد العزي، قد اشار في وقت سابق، الى وجود تنسيق بين الجيش العراقي وقوت البيشمركة لمحاصرة مسلحي تنظيم داعش في قضاء خانقين.

ولفت الى "تأمين محيط قضاء خانقين واطرافه بالكامل، ووضع خطط محكمة لمنع أي هجمات او تعرضات ارهابية تطال المدنيين او القطعات الامنية".

جاء ذلك بعد ان شهد القضاء الذي عرف باستقراره فيما مضى؛ عمليات دموية لتنظيم داعش تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين والقوى الامنية منذ عام 2017.


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