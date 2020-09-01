جنّد أثنين من ابنائه وشقيقه بالتنظيم .. اعتقال داعشي بعد الاشتباك معه بكركوك

شفق نيوز/ اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية يوم الثلاثاء عن القاء القبض على عنصر بداعش بعد محاصرته والاشتباك معه جنوب غرب محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، اليوم ان اللواء التاسع عشر بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذ عملية أمنية خاطفة وبالتنسيق مع استخبارات الفرقة، موضحا ان هذه العملية جاءات وفقاً لمعلومات استخباراتية بتواجد احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في "مجمع الشهيد" بناحية الرشاد في محافظة كركوك.

واضاف البيان ان المتهم حاول التصدي للمفارز المشاركة بعملية إلقاء القبض التي تمت بعد الاشتباك معه ونتج عنها القبض على الإرهابي الذي جند اثنين من ابنائه وشقيقه ضمن "العصابات الإرهابية" خلال سيطرتها على الناحية والذين قتلوا اثناء عمليات التحرير، مشيرا الى انه تم تسليم المتهم الى جهة الطلب أصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقه.

من جهتها قالت وكالة الاستخبارات في بيان اليوم، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات صلاح الدين القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأه بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين".

واشار البيان الى مطلوبين وفق احكام المادة ٤/ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم والإطاحة بهم بالتعاقب كونهم من الهاربين الى خارج المحافظة منذ أيام عمليات التحرير، مضيفا ان تم إيداعهم التوقيف بغية إكمال الاجراءات القانونية بحقهم.