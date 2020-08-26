جرح 16 عنصرا من القوات الامنية بهجوم بقنبلة في ميسان جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدرأمني مسؤول يوم الاربعاء ان ما لا يقل عن 16 عنصرا من القوات الامنية اصيبوا بجروح بهجوم بقنبلة يدوية استهدفهم في قضاء المجر التابع لمحافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مطلوبا للقضاء القى (رمانة) يدوية على القوات الامنية بعد ان حاصرته لإلقاء القبض عليه في قضاء المجر بمسان".

واضاف المصدر ان الحادث اسفر عن مقتل المطلوب واصابة ما لا يقل عن 16 عنصرا من القوات بينهم ضابط.

وتصاعدت في الآوانة الاخيرة عمليات القتل والاغتيال والثأر العشائري والحوادث الامنية في المحافظات الواقعة جنوبي البلاد.