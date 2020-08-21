جرحى بانفجار يهز معقل المتظاهرين في الناصرية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بإصابة ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة مساء الجمعة في ساحة الحبوبي معقل المتظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قنبلة صوتية، ألقاها مجهولون، انفجرت على مقربة من خيمة للمتظاهرين المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وأضاف المصدر أن 3 متظاهرين أصيبوا بجروح جراء الانفجار.

وهذا أحدث هجوم ضمن سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال تستهدف المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت في البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل ناشطين اثنين ومدني، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها ذي قار.

وتعد ساحة الحبوبي إحدى البؤر الساخنة في الاحتجاجات العراقية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.



