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القوات الامريكية تنسحب من قاعدة عسكرية في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-08-22T14:07:53+0000
القوات الامريكية تنسحب من قاعدة عسكرية في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في التحالف الدولي يوم السبت ان قواتهم، والقوات الامريكية ستنسحب من قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد غدا الاحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان التحالف الدولي سيقوم صباح الاحد بتسليم معسكر التاجي الى القوات العراقية.

واضاف المصدر انه سيكون ذلك من خلال توقيع اتفاقية رسمية بتسليم المعسكر والمعدات والاعتدة الموجودة فيه الى الجانب العراقي.

وتقع قاعدة التاجي حوالي 85 كم شمال مدينة بغداد، يوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة كانت في الأصل تابعة للحرس الجمهوري العراقي بنيت في عهد صدام.

يُقال ان تلك القاعدة كانت مركز لتصنيع الأسلحة الكيميائية، التاجي كان أيضا به أكبر موقع صيانة للدبابات في العراق.

 

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