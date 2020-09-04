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تفاصيل جديدة عن حادث اغتيال داعشي لشقيقته في العراق

Category: أمـن

Date: 2020-09-04T08:42:10+0000
تفاصيل جديدة عن حادث اغتيال داعشي لشقيقته في العراق

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية ايسر الشرقاط شمالي صلاح الدين، جرجيس حجاب اليوم الجمعة تفاصيل حادثة اغتيال عنصر من داعش لشقيقته في اطراف الناحية ليلة أمس.

وقال حجاب لوكالة شفق نيوز، ان عنصرا من داعش برفقة احد اقربائه تسللوا بالخفية الى قرية "كنعوص" 5 كم شمالي ايسر الشرقاط للحصول على مؤن غذائية من  بعض المتعاونين معهم وتم رصدهم من قبل امرأة وكان احد المتسللين شقيقها وفور قيامها بمناداة زوجها "المنتسب الامني" للابلاغ عنهم، قام شقيقها بقتلها رميا بالرصاص ولاذ مع رفيقه بالفرار الى مناطق بعيدة عن القرية.

واعتبر حجاب حادثة اغتيال المرأة هي الاولى منذ اكثر من شهر بعد الضربات الجوية التي نفذتها قوات فرنسية في المناطق النائية والقصبات البعيدة عن مركز الناحية والتي تتواجد فيها عناصر داعش كملاذ للهروب من الملاحقة الامنية.

واكد اعادة نشر قوات عسكرية في محيط مناطق"زور كنعوص" شمالي ايسر الشرقاط لمنع أي حالات اختراق او تسلل لعناصر داعش متعهداً بان حادثة اغتيال "المرأة" الاخيرة ولن تتكرر.

وافاد مصدر امني ليلة امس الخميس لوكالة شفق نيوز" بأن داعشيا اقدم على قتل شقيقته رميا بالرصاص بسبب انتماء زوجها للحشد الشعبي في قرية "زور كنعوص" على بعد 5 كم شمال شرقي مدينة الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وتعد مناطق شمالي ناحية ايسر الشرقاط من الاوكار والبؤر الساخنة لعناصر داعش بسبب امتدادها الشاسعة وقربها من جبال مكحول في نينوى أكبر معاقل التنظيمات المسلحة.

 

 


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