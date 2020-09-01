سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

تعزيزات أمنية لتفادي نزوح سكان قرية عراقية بعد هجوم دامٍ

Category: أمـن

Date: 2020-09-01T07:15:48+0000
تعزيزات أمنية لتفادي نزوح سكان قرية عراقية بعد هجوم دامٍ

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى اليوم الثلاثاء عن إجراءات امنية في حدود ناحية العظيم مع صلاح الدين لتفادي نزوح قرية زراعية تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش.

وتعرضت قرية "الهيتاويين" 6 كم شمال غرب بعقوبة، لهجوم مسلح الأحد الماضي، تسبب بمقتل 4 مدنيين واصابة خامس.

وقال مدير ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز" ان تعزيزات امنية انتشرت في حدود صلاح الدين - ديالى قرب قرية "الهيتاويين" لمنع تسلل عناصر داعش والتصدي لاي تعرض ارهابي محتمل  لطمئنة الاهالي وتفادي نزوحهم الى مناطق اخرى ما يعكس صورة سلبية عن الاستقرار الذي تشهده جميع مناطق الناحية منذ سنوات.

واستدرك ان بعض الاسر عازمة على النزوح وبعضها انسحب من القرية الى مناطق اخرى في ناحية العظيم الا ان ادارة الناحية والاجهزة الامنية عازمة على تأمين حدود الناحية مع صلاح الدين وحماية المدنيين من أي تعرض ارهابي.

وتعد ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة من المناطق الساخنة امنيا وتشهد تعرضات مستمرة من حدود منطقة "مطيبيجة"  الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والتي تعتبر اكبر معاقل داعش والقاعدة سابقا


related

سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

Date: 2020-04-19 23:57:37
سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

مقتل واصابة اربعة اشخاص بنزاع مسلح شمال شرق مدينة بعقوبة

Date: 2019-11-16 16:53:47
مقتل واصابة اربعة اشخاص بنزاع مسلح شمال شرق مدينة بعقوبة

هروب عناصر من داعش بعد محاصرتهم من قبل الأهالي في ديالى

Date: 2020-07-27 07:45:25
هروب عناصر من داعش بعد محاصرتهم من قبل الأهالي في ديالى

قائد عسكري يكشف نتائج عمليات ضد داعش استمرت يومين بمحيط متنازع عليها

Date: 2020-06-28 08:22:03
قائد عسكري يكشف نتائج عمليات ضد داعش استمرت يومين بمحيط متنازع عليها

الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

Date: 2019-12-16 11:00:37
الخلية: مقتل واصابة عناصر بالجيش في ديالى وفتح تحقيق باغتيال امام جامع في بغداد

ديالى توضح أسباب تصاعد الهجمات بإحدى نواحيها وتحذر من مخطط خطير

Date: 2020-05-17 15:15:04
ديالى توضح أسباب تصاعد الهجمات بإحدى نواحيها وتحذر من مخطط خطير

داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

Date: 2020-07-19 14:40:08
داعش يعود لـ"مصائد الموت" بتنفيذ الهجمات في محافظتين عراقيتين

صورتان+18.. مقتل "داعشي" خلال مهاجمته حاجزاً أمنياً بديالى

Date: 2020-02-26 22:34:03
صورتان+18.. مقتل "داعشي" خلال مهاجمته حاجزاً أمنياً بديالى