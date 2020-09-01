تعزيزات أمنية لتفادي نزوح سكان قرية عراقية بعد هجوم دامٍ

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى اليوم الثلاثاء عن إجراءات امنية في حدود ناحية العظيم مع صلاح الدين لتفادي نزوح قرية زراعية تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش.

وتعرضت قرية "الهيتاويين" 6 كم شمال غرب بعقوبة، لهجوم مسلح الأحد الماضي، تسبب بمقتل 4 مدنيين واصابة خامس.

وقال مدير ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة عبد الجبار احمد العبيدي لوكالة شفق نيوز" ان تعزيزات امنية انتشرت في حدود صلاح الدين - ديالى قرب قرية "الهيتاويين" لمنع تسلل عناصر داعش والتصدي لاي تعرض ارهابي محتمل لطمئنة الاهالي وتفادي نزوحهم الى مناطق اخرى ما يعكس صورة سلبية عن الاستقرار الذي تشهده جميع مناطق الناحية منذ سنوات.

واستدرك ان بعض الاسر عازمة على النزوح وبعضها انسحب من القرية الى مناطق اخرى في ناحية العظيم الا ان ادارة الناحية والاجهزة الامنية عازمة على تأمين حدود الناحية مع صلاح الدين وحماية المدنيين من أي تعرض ارهابي.

وتعد ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة من المناطق الساخنة امنيا وتشهد تعرضات مستمرة من حدود منطقة "مطيبيجة" الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والتي تعتبر اكبر معاقل داعش والقاعدة سابقا



