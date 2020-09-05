تشكيل قيادة عمليات جديدة برئاسة "مجهول" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع، يوم السبت، بصدور قرار لتشكيل قيادة عمليات جديدة تتولى مسؤولية ثلاث محافظات جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر "تشكيل قيادة عمليات (سومر) لتولي مسؤولية محافظات ذي قار وميسان والمثنى".

وأضاف المصدر أن "مقر قيادة عمليات سومر ستكون في قاعدة الإمام علي الجوية في ذي قار"، مبيناً أنه تم تكليف اللواء الركن عماد مجهول بمهام قائد عمليات سومر.

وأوضح أن "قيادة العمليات الجديدة ترتبط بقيادة القوات البرية من جميع النواحي، وتكون جميع قطعات وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الامنية الأخرى العاملة بالمحافظات المذكورة تحت إمرتها من ناحية العمليات عدا جهاز مكافحة الإرهاب".

وأردف المصدر أنه تقرر أيضاً "إلغاء مقر قيادة فرقة المغاوير ١٩، وإعفاء اللواء الركن مشاة الي جواد عباس من مهام قائد فرقة المغاوير ١٩، وتكليفه بمهام منصب نائب قائد عمليات سومر".

وتابع بالقول إنه تقرر "تعديل ارتباط لواء المغاوير الاول من فرقة مغاوير ١٩ (الملغاة) الى قيادة عمليات كربلاء ويسمى لواء مغاوير قيادة عمليات كربلاء ويرتبط بها من جميع النواحي".

وأشار إلى "تعديل ارتباط لواء المغاوير الثالث من فرقة مغاوير ١٩ (الملغاة) الى قيادة عمليات البصرة ويسمى لواء مغاوير قيادة عمليات البصرة ويرتبط بها من جميع النواحي".



