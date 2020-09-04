ترامب يمنح وسام الشرف لضابط امريكي بعد عملية "جريئة" في كركوك

شفق نيوز/ أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمنح وسام الشرف إلى رقيب بالجيش الأميركي في ذكرى 11 سبتمبر، نظرا لشجاعته في إنقاذ مجموعة من الرهائن كانوا محتجزين من قبل داعش في العراق.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الرقيب توماس بي باين قاد فريقه ليلا لإنقاذ أكثر من 75 رهينة في محافظة كركوك.

وأضاف أنه في 22 أكتوبر 2015، قاد باين فريق هجوم مشترك مكلف بتطهير أحد المبنيين المعروفين بإيواء الرهائن، وأشار إلى أنه بسرعته وجرأته وشجاعته قاد فريقه أولاً لتطهير المبنى المكلف به وتحرير 38 رهينة، ثم بعد ذلك، عند سماعه طلب أعضاء فريق الهجوم الآخر المساعدة لتطهير المبنى الآخر، ترك الرقيب باين، بمبادرة منه، مكانه الآمن، و عرّض نفسه لنيران العدو بينما كان يتنقل عبر المجمع إلى المبنى الآخر الذي كانت قوات العدو تشتبك فيه مع رفاقه.

ثم صعد باين سلمًا إلى سطح المبنى، الذي كان مشتعلًا جزئيًا بالنيران، واشتبك مع عناصر داعش في الأسفل بالقنابل اليدوية ونيران الأسلحة الصغيرة، ثم انتقل إلى الدور الأرضي، واشتبك معهم من خلال ثقب في الجانب الغربي من المبنى.

وخاطر باين بحياته عن عمد من خلال دخوله بشجاعة إلى المبنى تحت نيران إرهابي داعش الشديدة، وتحمل الدخان والحرارة واللهب لتحديد الباب المدرع الذي يسجن الرهائن، وعند الخروج، استبدل الرقيب باين بندقيته بقواطع البراغي ودخل المبنى مرة أخرى، متجاهلًا قذائف العدو التي أثرت على الجدران من حوله وهو يقطع الأقفال، وساعدت أفعاله الشجاعة أعضاء فريق الهجوم في التحالف إلى دخول المبنى والمساعدة في قطع الأقفال.

وبالفعل نجح باين في تحرير 37 رهينة، ثم قام بتسهيل إجلائهم على الرغم من معرفته أن المبنى أصبح منهار بسبب الحرائق، ثم عاد إلى المبنى المحترق للمرة الأخيرة للتأكد من إجلاء الجميع، لقد عرّض نفسه عن وعي لنيران داعش في كل مرة دخل فيها المبنى.

ويعتبر سام الشرف هو أرقى وسام في الجيش الأميركي، وقال بيان البيت الأبيض إنه يجب أن يكون الحاصلون على الجائزة قد أظهروا "دليلًا لا جدال فيه على شجاعتهم وأنهم يستحقون هذه الجائزة".