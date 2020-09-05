تحصينات جديدة في محيط خانقين لمواجهة "تعرضات الموت"

شفق نيوز/ اكدت ادارة قضاء خانقين اليوم السبت نشر تعزيزات امنية جديدة في محيط القضاء لمواجهة الهجمات والتعرضات الارهابية التي يشنها تنظيم داعش ضد المناطق السكنية.

وقال قائممقام خانقين دلير حسن سايه لوكالة شفق نيوز، ان الجيش والحشد الشعبي حصنت قطعاتها ونقاطها الامنية لمواجهة أي تعرضات ارهابية تستهدف مناطق ريف خانقين مشيراً.

ودعا سايه الى تكثيف الجهود الاستخبارية والتعاون المعلوماتي مع السكان لاجهاض أي هجمات او محاولات ارهابية قبل وقوعها وإنهاء وجود الخلايا النائمة في جميع مناطق محيط خانقين.

وتعرضت مناطق اطراف خانقين "105 كم شمال شرق بعقوبة" خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين وعناصر امنية فيما عزا المختصون أسباب الهجمات الى تسلل إرهابيين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين .

وإجمالاً تشهد خانقين ارتفاعاً واضحاً في معدلات الخروقات الامنية بعد انسحاب قوات البيشمركة 2017 والتي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً، بعد الخلاف مع بغداد.