تجهيز "شيخ إبراهيم" بعدة وعتاد عسكري لمواجهة داعش على اسوار بغداد

شفق نيوز/ اعلنت محافظة صلاح الدين اليوم الأربعاء، عن إقرار خطة أمنية جديدة لمواجهة أي هجمات ارهابية تنفذها مجاميع مسلحة تتسلل من حدود شمالي بغداد نحو قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين.

وقال قائممقام قضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين عبد العزيز فزع محمد لوكالة شفق نيوز، "ان محافظ صلاح الدين عمار خليل جبر وخلال اجتماع واسع جمع القيادات الامنية والمسؤولين والادارة المحلية لقضاء الدجيل لتدارس سبل تأمين حدود الدجيل مع مناطق شمالي بغداد والتي تمتد الى الطارمية وسور بغداد مبينا ان الاجتماع اقر تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم بأبراج مراقبة ونواظير ليلية وقناصات وكاميرات حرارية وعربات مدرعة".

واضاف محمد "ان الاجتماع خرج بمقررات امنية اخرى ابرزها "تعزيز القوات الأمنية بمنطقة شيخ ابراهيم، الحدودية مع اطراف بغداد واعتماد استراتيجية فاعلة لمنع استغلال سور بغداد في استهداف الاستقرار جنوب المحافظة".

وأضاف أن "المحافظ اتفق ايضا مع القيادات الأمنية على استراتيجية تعبوية لمنع استغلال سور بغداد في استهداف الاستقرار جنوب المحافظة".

وشدد قائممقام الدجيل على ضرورة مراجعة الخطط الامنية وانتشار القوات العسكرية في المناطق المحيطة بسور وحزام بغداد والتي أصبحت تهديدا خطيرا لأمن الدجيل بعد حادثة "الشيخ ابراهيم" التي نفذتها عناصر من داعش تسللت من اطراف حزام بغداد بحسب المعلومات الامنية الاولية.

وحذر فزع من تكرار هجمات ارهابية جديدة مالم تعالج المناطق الرخوة امنيا بين حدود الدجيل واطراف قضاء الطارمية الذي تتواجد في اطرافه بؤر وخلايا متخفية لداعش تعد مصدر تهديد دائم مالم يتم معالجتها بشكل شامل

وتشهد صلاح الدين وخاصة الاجزاء الجنوبية منها حوادث وهجمات ارهابية يعزوها المختصون الى تسلل عناصر داعش من محافظات اخرى ووجود اوكار وبؤر لازالت ملاذات لداعش تخلو من الوجود الامني



