بيان رسمي بشأن انفجار استهدف رتلاً للتحالف الدولي في التاجي

شفق نيوز/ أوضحت خلية الإعلام الأمني ملابسات الانفجار الذي استهدف رتلاً للتحالف الدولي في التاجي شمال بغداد.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على إحدى عجلات رتل تابع للشركات المتعاقدة مع قوات التحالف قرب مركز شرطة التاجي ضمن قاطع مسؤولية الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية".

وأضافت أن الانفجار أدى أضرار في إحدى عجلات الشركة".

ويأتي الانفجار بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف الدولي انسحابه من قاعدة التاجي العسكرية وتسليم موقعها هناك إلى القوات العراقية.

واستهدفت عبوة ناسفة زرعها مجهولون امس السبت، رتلا تابعا للتحالف الدولي في منطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هجمات متكررة تستهدف امدادات التحالف الدولي منذ الشهر الماضي.

لكن فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.



