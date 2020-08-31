بغداد.. نيران "دجلة" تمتد لدور سكنية مجاورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمتداد النيران التي أضرمها محتجون شيعة غاضبون بمقر قناة دجلة يوم الاثنين امتدت إلى دور سكنية مجاورة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النيران امتدت إلى دور سكنية مجاورة لمقر قناة دجلة في منطقة الجادرية وسط بغداد.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تدخلت لإخماد النيران في الدور السكنية، فيما لا يزال المحتجون يمنعون إخماد النيران المندلعة في مقر قناة دجلة.

وكانت فرق الدفاع المدني قد حاولت الوصول إلى المكان لإطفاء النيران في مقر القناة، إلا أن المحتجين اعتدوا عليهم ومنعوهم من ذلك.

واقتحم محتجون شيعة غاضبون، مقر قناة دجلة الفضائية الواقع في منطقة الجادرية وسط بغداد، بعد بث قناة "دجلة طرب" حفلا غنائيا، ليلة عاشوراء والذي اعتبروه تجاوزا على الشعائر الحسينية.

وأقدم المحتجون على تكسير محتويات المبنى قبل أن يضرموا النيران فيه.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرها المقتحمون أفراد الأمن وهم يسيرون إلى جانب المقتحمين إلى داخل مقر القناة بينما كان يصيح المحتجون "لبيك يا حسين".

وكان أفراد الأمن حاضرة برفقة المقتحمين عندما كانوا يكسرون محتويات مقر التلفزيون ويضرمون النار فيه دون أن يحركوا ساكناً.

وكانت قناة دجلة قدمت اعتذاراً على بث محطتها "دجلة طرب" لبرامج موسيقية في يوم عاشوراء، وقالت "ما حدث لم يكن مقصودا" وقررت غلق القناة موقتًا.

وقناة دجلة بشقيها الرئيسية و"طرب" تعود لرئيس حزب "الحل" جمال الكربولي.



