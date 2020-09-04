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بعد 36 ساعة متواصلة.. إخماد حريق نفطي كبير في العراق

Category: أمـن

Date: 2020-09-04T09:09:15+0000
بعد 36 ساعة متواصلة.. إخماد حريق نفطي كبير في العراق

شفق نيوز/ اعلن مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان عن السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مستودع عملاق للنفط الخام بسعة 5 مليون لتر مكعب يجاوره أربعة مستودعات السعة نفسها تحتوي على منتجات نفطية متنوعة في مصفى القيارة في محافظة نينوى.

وبحسب بيان لمديرية الدفاع المدني تعرض المستودع المذكور لصاعقة رعدية مساء يوم الأربعاء الموافق الثالث من ايلول ادى إلى اشعال النيران في قمة الخزان المرتفعة مما استدعى تدخل واستنفار كامل لجهد الدفاع المدني لإسناد فرق إطفاء النفط المعنية بإخماد الحرائق النفطية، بعد ان تقدمت فرق إطفاء النفط بطلب الاستعانة بجهد الدفاع المدني للسيطرة واحتواء الحادث وابعاد خطرها عن المستودعات النفطية المجاورة وتفادي وقوع كارثة اقتصادية في المصفى.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني اخمدت النيران بعد 36 ساعة عمل مضني متواصل بمشاركة اكثر من 30 فرقة اطفاء وبمشاركة الجهد الآلي الثقيل من شفلات وحفارات لطمي المنتج بالتراب مع استمرار عمليات تبريد المستودعات النفطية المجاورة بالماء المخلوط بالفوم والتي لم تتوقف طيلة ساعات الاخماد بعد توفير مصدر مياه قريب من موقع الحريق للحفاظ على تبريد الخزانات وعدم تأثرها بدرجات الحرارة العالية من جراء الحريق.

 

 



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