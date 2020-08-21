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بعد 17 عاماً.. اعتقال مدان بقتل شيخ عشيرة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2020-08-21T15:37:46+0000
بعد 17 عاماً.. اعتقال مدان بقتل شيخ عشيرة في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم الجمعة، عن القاء القبض على مدان بقتل شيخ عشيرة بعد مرور 17 عاما على ارتكاب الجريمة.

وقال اعلام شرطة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خلية استخبارات افواج طوارئ ذي قار تمكنت من القبض على المدان ( ع . ح . ش ) المحكوم غيابيا بالاعدام وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي والذي كان هاربا خارج البلاد لاتهامه بجريمة قتل الشيخ عواد الطارش احد شيوخ عشائر البدور التي وقعت في عام 2003".

واشار البيان الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وجرى احالته الى جهة الطلب لاكمال التحقيق وتقديمه الى المحكمة المختصة".


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