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بعد وقوع ضحايا.. شرطة كربلاء تسيطر على نزاع عشائري

Category: أمـن

Date: 2020-08-31T13:34:06+0000
بعد وقوع ضحايا.. شرطة كربلاء تسيطر على نزاع عشائري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء والمنشآت، يوم الاثنين، سيطرتها على خلاف عشائري تسبب بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وذكر بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتوجيه من قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء أحمد علي زويني، تمكنت مفارز الشرطة من السيطرة على نزاع عشائري حصل في منطقة السياحي التابعة لقضاء الجدول الغربي"، موضحا أن "مفارز الشرطة تمكنت من فرض طوق أمني محكم حول مكان الحادث بغية عدم تجدد النزاعات والقبض على اي شخص يخالف القانون".

وأشار البيان إلى أن "الخلاف العشائري الذي حصل أدى الى وفاة شخص وجرح   شخصين آخرين"، مؤكدا أن "قيادة شرطة كربلاء مستمرة بواجباتها  الأمنية في سبيل تعزيز الأمن المجتمعي وحماية أرواح المواطنين وفرض القانون على الجميع".

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