بعد سلسلة الاغتيالات .. شرطة البصرة تصدر تسعة قرارات أمنية جديدة

شفق نيوز/ اصدرت قيادة شرطة البصرة، يوم الاحد، تسعة قرارات امنية جديدة بشأن الاحداث الاخيرة في المحافظة.

وجاء في وثيقة موقعة من قائد الشرطة واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالمؤتمر المنعقد يوم 20/ 8 / 2020، في قيادة عمليات البصرة تقرر مايلي:-

1. فرض هيبة الدولة وكشف اللثام عن العصابات التي تقوم باغتيال وخطف الناشطين. وبذل الجهود في الأمن وضرورة معالجة الأحداث الأمنية الأخيرة والقاء القبض على الفاعلين بأسرع وقت ممكن.

2. عدم تجوال اي عجلة بدون لوحات تسجيل او مضللة وسيتم محاسبة أي مفرز لاتحجز هذه العجلات .

3. عدم الرضوخ لأي جهة مهما كانت .

4 . حصر السلاح بيد الدولة .

5 . يكون مدراء اقسام الشرطة برتبة (عميد) وضباط المراكز برتبة (عقيد ).

6 . تشكيل وانتشار سيطرات مشتركة في مركز محافظة البصرة لتطبيق القانون.

7 . تنفيذ كل أوامر القاء القبض الغير منفذة في المحافظة .

8 . تشكيل خلية ازمة في كل قسم برئاسة مدير القسم وعضوية ضباط المراكز وضابط من الأمن والاستخبارات ومكافحة ارهاب البصرة ومكافحة الإجرام والمخدرات .

9. التأكيد على حماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة واتخاذ الاجراءات القا بحق المندسين والمخربين .