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ما علاقة محافظ البصرة بقتل شخص لشقيقيه؟

Category: أمـن

Date: 2020-08-27T10:46:25+0000
ما علاقة محافظ البصرة بقتل شخص لشقيقيه؟

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الخميس ان شخصا اقدم على قتل شقيقيه في بسبب خلالف على قطعة ارض في منطقة الفيحاء التابعة للمحافظة التي تقع اقصى جنوبي العراق.

وقالت الشرطة في بيان اليوم انه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده حصول جريمة قتل شقيقان من عشيرة العيدان في قضاء شط العرب لخروجهما في تظاهرة ضد محافظ البصرة من قبل شقيقهما الاكبر".

ونبه البيان الى ان الجريمة وقعت في منطقة الفيحاء بسبب خلاف على قطعة أرض و قد تم القاء القبض على القاتل".

ونفى البيان علاقة الجريمة بالمحافظ"، داعية "وسائل الإعلام والمواطنين اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر في النشر". 

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