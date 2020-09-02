بتوجيهات الكاظمي.. بغداد تضيّق الخناق على فرق الاغتيال

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد يوم الأربعاء بفرض قيد جديد على حركة الدراجات النارية التي تستخدمها عادة فرق الاغتيال.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها قررت "منع استقلال الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص".

وأضافت أن دورياتها ستباشر بحجز المخالفين وفق الضوابط والتعليمات، مشيرة إلى أنه "لا توجد استثناءات في هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام".

وأشارت إلى أن هذا القرار يأتي "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) ووزير الداخلية (عثمان الغانمي) بضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة وبكافة اشكاله، وذلك نظرا لاستغلال بعض المجرمين للدراجات النارية في تنفيذ مأربهم المريضة ومخططاتهم الاجرامية".

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال، الشهر الماضي، في موجة جديدة من الهجمات التي طالت ناشطين في الاحتجاجات.

وكانت أشد هجومين عنفاً قد وقعا في البصرة، وأسفرا عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها بغداد وذي قار.

وعقب الاغتيالات، غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.



