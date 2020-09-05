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بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

Category: أمـن

Date: 2020-09-05T05:58:20+0000
بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"

شفق نيوز/ اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت، شن حملة لنزع السلاح في مناطق بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان، "شهدت منطقة الحسينية شرق بغداد استخداما خطيرا  للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها تسبب بازهاق ارواح الابرياء دون اي احترام  لأمن  المواطنين  ومشاعرهم حيث عاشت العوائل رعبا نفسيا شديدا".

واضاف "الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام  هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الأساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجؤا الى  القضاء  وفقا للقانون  لأن إستخدام  السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل. ومن أجل فرض القانون وتعزيز الأمن، شرعت قواتنا الأمنية  وبصنوفها المختلفة بإمرة قيادة عمليات بغداد فجر هذا اليوم السبت، بتفتيش منطقة حسينية المعامل ونزع أنواع الأسلحة مِن المواطنين ومصادرتها وفقا للقانون ولفرض الأمن والاستقرار  فيها".

واكدت "أن قواتنا ستصل الى كل منطقة يستخدم فيها السلاح خلال النزاعات والخصومات".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، عن انطلاق عملية عسكرية لحصر السلاح بيد الدولة، في المحافظة الجنوبية النفطية التي تشهد اضطراباً في المشهد الأمني.

من جهته أكدت خلية الإعلام الأمني أن العملية انطلقت في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم في التوقيت المحلي.

وأضافت في بيان أن العملية تتم عبر قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش  اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ.

 وشهدت البصرة في الفترة المنصرمة توتراً امنياً متصاعداً بعد اغتيال ناشطين مدنيين من جهة، وتزايد الخلافات العشائرية المسلحة والتي غالباً في يسقط فيها ضحايا من المدنيين.

 

 


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