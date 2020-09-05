إصابة شرطي بانفجار استهدف امدادات التحالف ببغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، بإصابة عنصر شرطة بانفجار عبوة ناسفة، يوم السبت، استهدف امدادات التحالف الدولي داخل العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على طريق الشعلة السريع في بغداد، انفجرت مستهدفة رتل شاحنات محملة بامدادات لصالح التحالف الدولي".

وأضاف المصدر أن الانفجار تسبب بإصابة منتسب في الشرطة الاتحادية كان ضمن قوة أمنية تتولى تأمين الحماية للرتل.

وأشار المصدر إلى أن أضرار بسيطة لحقت بالرتل الذي واصل مسيره إلى وجهته.

ومنذ أكثر من شهرين، يواصل مسلحون مجهولون شن هجمات منسقة ضد أرتال الشاحنات العراقية التي تنقل إمدادات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.



