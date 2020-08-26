انفجار يصيب امرأتين ورجل في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني اليوم الاربعاء، بإصابة 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، صباح اليوم، مستهدفة سيارة تقل احد الاسر في قرية البو بكر، على طريق في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة، ما اسفر عن اصابتين امرأتين ورجل وتم نقلهم الى المستشفى".

وأضاف المصدر أن "فريق من وحدات مكافحة المتفجرات نفذ حملة تمشيط للطريق بحثا عن عبوات اخرى"

وتشهد ناحية العظيم حوادث وهجمات ارهابية مستمرة بسبب قربها من حدود صلاح الدين وقاطع "مطيبيجة" الذي يعد اكبر معاقل داعش والتنظيمات الارهابية سابقاً، ولم تفلح العمليات الامنية في تطهيره واحتواء خطره منذ 15 عاما.