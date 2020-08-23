انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، يوم الاحد، بأن انفجاراً استهدف رتلاً للتحالف الدولي شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، استهدفت رتلا تابعا للتحالف الدولي بالقرب من معسكر التاجي، شمال العاصمة بغداد".

وكان مصدر في التحالف الدولي قد أفاد بأن قواتهم، والقوات الامريكية ستنسحب من قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد اليوم الاحد.

واستهدفت عبوة ناسفة زرعها مجهولون امس السبت، رتلا تابعا للتحالف الدولي في منطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.