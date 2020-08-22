انفجار يستهدف رتلاً لإمدادات التحالف غرب بغداد

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بانفجار وقع يوم السبت، على الطريق السريغ غرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت على الخط السريع في منطقة الغزالية غرب بغداد.

وأضاف أن العبوة استهدفت رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح قوات التحالف الدولي، إلا أنها انفجرت بعد مرور الرتل، دون وقوع إصابات.

وكانت أرتال الشاحنات التي تحمل معدات وامدادات للتحالف الذي تقوده أمريكا عرضة لهجمات متكررة منذ الشهر الماضي.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات. كما لم تتوصل السلطات العراقية إلى المهاجمين لغاية الآن.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في قصف جوي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي.