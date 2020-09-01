جرحى بانفجار سيارة مفخخة في الرمادي

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني بسقوط جرحى بانفجار سيارة مفخخة يوم الثلاثاء في الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة مفخخة نوع أفيوا انفجرت في الحي الصناعي وسط مدينة الرمادي".

وأضافت أن الانفجار "تسبب في اصابة منتسب ومدنيين اثنين".

من جانبه أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار تسبب أيضا بإلحاق أضرار بعدد من العجلات والسيارات القريبة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني وصلت لمكان الانفجار لإخماد النيران.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من انفجار سيارة ملغومة على حاجز أمني في الطريق الرابط بين مدينتي كركوك وتكريت شمالي البلاد، ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة 3 جنود.