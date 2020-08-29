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انفجار جديد يستهدف امدادات التحالف جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2020-08-29T20:17:29+0000
انفجار جديد يستهدف امدادات التحالف جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم السبت على رتل شاحنات تحمل إمدادات للتحالف الدولي بقيادة أمريكا جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق السريع الرابط بين الحلة والديوانية انفجرت مستهدفة رتلا تحمل إمدادات لوجستية للتحالف الدولي".

وأضاف المصدر أن الهجوم لم يسفر عن إصابات، دون مزيد من التوضيح.

ويأتي الهجوم بعد ساعات قليلة من سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد استهدفت في الغالب السفارة الأمريكية.

وتزايدت وتيرة الهجمات بصورة واضحة على امدادات التحالف بقيادة أمريكا وقواعد عسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين في الأسابيع القليلة الماضية.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن تلك الهجمات، إلا أن واشنطن توجه أصابع الاتهام إلى فصائل مقربة من إيران بينها كتائب حزب الله.


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