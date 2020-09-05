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انتهاء عملية بغداد الأمنية باعتقال ثلاثة وضبط اسلحة متوسطة

Category: أمـن

Date: 2020-09-05T07:00:36+0000
انتهاء عملية بغداد الأمنية باعتقال ثلاثة وضبط اسلحة متوسطة

شفق نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، انتهاء عملية أطلقت فجر اليوم لنزع السلاح من إحدى مناطق العاصمة.

وذكر البيان، "في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم، شرعت قوات أمنية مشتركة لتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في منطقة حسينية المعامل، وأنتهت العملية في تمام  الساعة السابعة مِن صباح اليوم  بعد أن أكملت القطعات واجبها  بدون حادث وانسحبت الى  معسكراتها".

وأضاف "أسفرت نتائج واجب حسينية المعامل القبض على ٣ اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK)، و١٢١ بندقية و١٧ مسدساً ٨ رمانات يدوية و٣ وأجهزة اتصال موتورولا و٧٠ مخزن بندقية واعتدة مختلفة، فضلا عن ١١ هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات، كما ضبط تجهيزات ( دروع جعب صدرية مختلفة ناظور) وعجلتين دون مستمسكات".

بالتزامن مع البصرة.. حملة امنية في بغداد بعد "رعب شديد"



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