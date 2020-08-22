انتهاء حصيلة تفجير الحبوبي بـ17 جريحا بعضهم حالته حرجة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت ان حصيلة التفجير الذي استهدف ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية العاصمة المحلية لمحافظة ذي قار جنوبي العراق بلغت اصابة ما لا يقل عن 17 شخصا.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان حصيلة التفجير الذي استهدف خيمة للمعتصمين في ساحة الحبوبي مساء امس ارتفعت لتبلغ 17 شخصا بعضهم حالته حرجة.

وتعد ساحة الحبوبي إحدى البؤر الساخنة في الاحتجاجات العراقية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.