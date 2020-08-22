انتشال جثتين احداهما لامرأة والاخرى لطفلة من مشروع مائي غربي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بانتشال جثتين احداهما تعود لامرأة في بداية العشرينيات من العمر، والاخرى لطفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من مشروع مائي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم انتشال جثتين مجهولتين الاولى تعود الى امرأة تبلغ من العمر ٢٥ سنة والثانية تعودلطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات ضمن منطقة النصر والسلام مشروع نمرة ٥ في قضاء "ابو غريب" غربي بغداد.

واضاف المصدر ان الجثتين لم يتبين عليهما اثار شدة خارجية، مشيرا الى رفع الجثتين ونقلهما الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليهما وتسليمهما الى ذويهما.