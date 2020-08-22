سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

انتشال جثتين احداهما لامرأة والاخرى لطفلة من مشروع مائي غربي بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-08-22T14:28:26+0000
انتشال جثتين احداهما لامرأة والاخرى لطفلة من مشروع مائي غربي بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بانتشال جثتين احداهما تعود لامرأة في بداية العشرينيات من العمر، والاخرى لطفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من مشروع مائي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، انه تم انتشال جثتين مجهولتين الاولى تعود الى امرأة تبلغ من العمر ٢٥ سنة والثانية تعودلطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات ضمن منطقة النصر والسلام مشروع نمرة ٥ في قضاء "ابو غريب" غربي بغداد.

واضاف المصدر ان الجثتين لم يتبين عليهما اثار شدة خارجية، مشيرا الى رفع الجثتين ونقلهما الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف عليهما وتسليمهما الى ذويهما.

related

العثور على جثتي شابين جنوب غرب كركوك

Date: 2020-07-09 10:21:10
العثور على جثتي شابين جنوب غرب كركوك

العثور على جثة مشنوقة داخل حديقة عامة قرب السليمانية وانتحار عشريني بديالى

Date: 2020-08-17 10:01:56
العثور على جثة مشنوقة داخل حديقة عامة قرب السليمانية وانتحار عشريني بديالى