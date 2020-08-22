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انتحار مصاب بفيروس كورونا وفتاة في بغداد وكربلاء

Category: أمـن

Date: 2020-08-22T09:54:01+0000
انتحار مصاب بفيروس كورونا وفتاة في بغداد وكربلاء

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بأن مُصاباً بفيروس كورونا وفتاة أقدما على الانتحار حرقاً في حادثين منفصلين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من تولد ٢٠٠٧ أقدمت، اليوم، على الانتحار بواسطة حرق نفسها داخل دارها ضمن منطقة الحرية، شمال غرب العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".

وأضاف المصدر، أن "شاباً من تولد ١٩٨٠ اقدم، اليوم، على الانتحار بواسطة حرق نفسه بمادة البنزين داخل مخزن تابع لدار اهل زوجته والساكن معهم بنفس المكان ضمن منطقة الفريحة في محافظة كربلاء".

وأوضح المصدر، أن " التحقيقات اظهرت تدهور حالته النفسية كونه مصاب بفيروس كورونا"، مشيراً إلى أن "نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".  

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