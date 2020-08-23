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انتحار شابين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-08-23T12:20:15+0000
انتحار شابين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتحار شابين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المدعو (ع.ا) تولد عام  2004 أقدم على الانتحار اليوم، بواسطة شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة باب المعظم وسط بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المدعو (ب.ه) تولد 2000 اقدم على الانتحار، اليوم، بواسطة اطلاق النار على نفسه من بندقية نوع كلاشنكوف ضمن منطقة حسينة المعامل جنوب غرب بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الاجهزة الامنية المختصة نقلت جثتين الشابين الى دائرة الطب العدلي في بغداد، وفتحت تحقيقا بالحادثين".

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