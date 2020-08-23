انتحار شابين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانتحار شابين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "المدعو (ع.ا) تولد عام 2004 أقدم على الانتحار اليوم، بواسطة شنق نفسه داخل منزله ضمن منطقة باب المعظم وسط بغداد".

وأضاف المصدر، أن "المدعو (ب.ه) تولد 2000 اقدم على الانتحار، اليوم، بواسطة اطلاق النار على نفسه من بندقية نوع كلاشنكوف ضمن منطقة حسينة المعامل جنوب غرب بغداد".