سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

امريكا تعلق على تفجير طال منظمة دولية بالعراق

Category: أمـن

Date: 2020-08-27T10:17:48+0000
امريكا تعلق على تفجير طال منظمة دولية بالعراق

شفق نيوز/ ادانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد يوم الخميس الهجوم الذي طالَ أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق.

وقالت السفارة في بيان اليوم انه "يعتمد السكان الأكثر هشاشةً في العراق على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".

ودعت الولايات المتحدة "جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المُهمة".

واعلنت خلية الاعلام الامني امس إصابة موظفين إثنين بانفجار عبوة ناسفة ، استهدفت رتل تابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق "أربيل - موصل في قرية شاخولي".

related

ثمانية فصائل عراقية تعد امريكا "محتلة": العمليات التي حصلت ضدكم رد بسيط

Date: 2020-04-04 13:44:01
ثمانية فصائل عراقية تعد امريكا "محتلة": العمليات التي حصلت ضدكم رد بسيط

تقرير امريكي يكشف تفاصيل جديدة عن دور العراق في قتل البغدادي

Date: 2019-11-18 06:21:15
تقرير امريكي يكشف تفاصيل جديدة عن دور العراق في قتل البغدادي

مسؤول امريكي: اذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الازمات

Date: 2019-06-26 11:42:00
مسؤول امريكي: اذرع إيران في العراق وسوريا تعاني من الازمات

ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

Date: 2019-08-22 07:51:25
ترامب يوكل مهمة خوض المعارك المقبلة مع داعش لـ5 دول بينها العراق

البنتاغون: لا علم لنا بإستهداف مصالح امريكية في العراق

Date: 2020-07-12 07:42:34
البنتاغون: لا علم لنا بإستهداف مصالح امريكية في العراق

مصادر غربية تحدد سببين يدفعان الى حتمية الصدام بين امريكا وايران في العراق

Date: 2020-04-05 07:39:09
مصادر غربية تحدد سببين يدفعان الى حتمية الصدام بين امريكا وايران في العراق

الناتو يتحدث عن التصعيد الأمريكي الإيراني على بعثته في العراق

Date: 2019-06-06 21:53:51
الناتو يتحدث عن التصعيد الأمريكي الإيراني على بعثته في العراق

رأي روسي: امريكا تستجيب بقسوة لتقارب بغداد مع طهران

Date: 2019-05-23 09:14:33
رأي روسي: امريكا تستجيب بقسوة لتقارب بغداد مع طهران