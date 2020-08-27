امريكا تعلق على تفجير طال منظمة دولية بالعراق

شفق نيوز/ ادانت سفارة الولايات المتحدة في بغداد يوم الخميس الهجوم الذي طالَ أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق.

وقالت السفارة في بيان اليوم انه "يعتمد السكان الأكثر هشاشةً في العراق على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".

ودعت الولايات المتحدة "جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المُهمة".

واعلنت خلية الاعلام الامني امس إصابة موظفين إثنين بانفجار عبوة ناسفة ، استهدفت رتل تابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق، على طريق "أربيل - موصل في قرية شاخولي".