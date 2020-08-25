الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار

شفق نيوز/ اكدت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، بوقوع ضحايا إثنين من العراقيين خلال قصف لطائرة مسيرة تركية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز، "خرقت طائرات مسيرة تركية الأجواء العراقية واستهدفت مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة، عجلة نوع بيك آب دبل قمارة في قرية (بهرافا) التابعة لمجمع خانصور في ناحية الشمال بقضاء سنجار، مما ادى الى استشهاد مدنيين أثنين فيما نجا سائقها".

واضاف "في الوقت ذاته استهداف موقع في قرية (بارة) التابعة خانصور لناحية الشمال بقضاء سنجار، فيما لم تعرف إعداد الضحايا جراء هذا الاستهداف، حيث هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث لاخلاء الشهداء والجرحى".



