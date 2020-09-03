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الكاظمي يوجه بإنهاء "خطر حقيقي" وفرض هيبة الدولة

Category: أمـن

Date: 2020-09-03T13:20:26+0000
الكاظمي يوجه بإنهاء "خطر حقيقي" وفرض هيبة الدولة

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، بإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية وفرض هيبة الدولة، معتبراً بأنها باتت تشكل "خطراً حقيقاً" على المجتمع وتهدد أفراده.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، واجتماعا مع القيادات الأمنية والعسكرية، وفق بيان صادر عن مكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز.

وأشاد الكاظمي "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، في درء خطر الإرهاب، وتوفير الاستقرار في البلاد".

وأشار إلى أنه "يراهن على القوات الأمنية البطلة في توفير الأمن، بالصورة التي تعزز ثقة المواطن بالدولة وتجعله يشعر بالاطمئنان".

وشدد الكاظمي على "أهمية تنشيط الجهد الاستخباري للقوات المسلحة، لمواجهة التحديات الأمنية الكبيرة في العراق، والتي تتطلب عملا غير تقليدي لمجابهتها، بضمنه تفعيل العمل الاستخباري".

وأضاف أن "الحكومة ورثت تركة ثقيلة من السلاح المنفلت والنزاعات العشائرية، التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع وتهدد أفراده، كما تعمل على عرقلة جهود الإعمار والتنمية في البلاد".

ووجّه الكاظمي، قادة الأجهزة الأمنية، "بمتابعة هذا الملف والتنسيق المشترك بين القوات الأمنية للعمل بكل الجهود المتاحة لإنهائه، وفرض هيبة الدولة، ومواجهة كل ما يهدد أمن واستقرار البلد".  


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