الكاظمي يحل قوات "سيئة الصيت" شكلها سلفه عبد المهدي

شفق نيوز/ أبلغ مصدر أمني مطلع وكالة شفق نيوز يوم الخميس بأن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قررت حل قوات "سيئة الصيت" شكلها سلفه عادل عبد المهدي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إن وزارة الداخلية قررت حل قوات حفظ القانون في العاصمة بغداد والتي شكلتها الحكومة السابقة.

وأشار المصدر إلى نقل كافة موجودات ومنتسبي قوات حفظ القانون إلى مديرية شرطة بغداد، لافتاً إلى استحداث آمرية قوات حفظ القانون بمستوى قسم ويكون ارتباطها أيضا بمديرية شرطة بغداد.

وكانت حكومة عبد المهدي قد شكلت قوات حفظ القانون للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في البلاد والتي أطاحت في المحصلة بحكومته.

وكان الهدف من تشكيل هذه القوات تأمين الحماية للتظاهرات الشعبية، إلا أنها ضمت في الغالب عناصر تربطهم صلة وثيقة بالنخبة السياسية الحاكمة والفصائل المسلحة، وفق نشطاء الاحتجاجات.

واتهم الناشطون، مراراً، قوات حفظ القانون، بقمع الاحتجاجات دون رحمة.

وتعرضت هذه القوات إلى موجة هائلة من الانتقادات قبل أسابيع جراء مقطع مصور لفتى مراهق تعرض للتعنيف والتعذيب بينما كان عارياً تماماً، على يد عدد من عناصر حفظ القانون في العاصمة بغداد.

وعلى خلفية الفيديو، أقال الكاظمي قائد قوات حفظ القانون كما استقبل المراهق المعنف في مكتبه.







