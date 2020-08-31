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الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-08-31T18:01:15+0000
الكاظمي يترأس اجتماعاً أمنياً في بغداد

شفق نيوز/ ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ عددا من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية .

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها  على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها.

كما تناول الاجتماع وضع البنى التحتية لعمل الأجهزة الأمنية بصورة جديدة، وفقاً لأسس علمية حديثة.

وخلال الاجتماع، أكد الكاظمي على أهمية التركيز على جوانب التدريب، ورفع مستوى الإفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يلبي احتياجات العراق في الحاضر والمستقبل.

كما شدد الكاظمي على وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار الإصلاح، تأخذ في اعتبارها أمن المواطن وأمن أجهزة الدولة ومؤسساتها على حد سواء.

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