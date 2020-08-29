الكاظمي لجهاز مكافحة الإرهاب: رهان الحكومة عليكم

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يوم السبت، أن رهان الحكومة على جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية في التصدي لمن يهدد أمن واستقرار المجتمع.

وأجرى الكاظمي، بحسب بيانم لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "زيارة تفقدية الى مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في استقباله رئيس الجهاز، الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، وتجوّل الكاظمي في مقر الجهاز، واطلع على أقسامه، وافتتح مركزا خاصا لفحص المصابين بفايروس كورونا، كما التقى قيادات جهاز مكافحة الإرهاب واطلع على عمل وخطط الجهاز الأمنية".

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة وفقا للبيان عن "سعادته بلقائه عناصر وضباط جهاز مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن "الجهاز يحظى بثقة العراقيين، لما حققه من بطولات ومآثر في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، والتعامل الإنساني لمقاتليه مع أهالي المناطق التي تحررت من الإرهاب وشعورهم بالأمان تجاههم".

وقال، إن "جهاز مكافحة الإرهاب قد نال سمعة دولية أيضا، ويجب العمل على تعزيز هذه السمعة، من خلال تواصل التدريب الحديث وضرورة ترسيخ مبدأ العقيدة الوطنية في عمل الجهاز، وأيضا باقي الأجهزة الأمنية".

وأشار الكاظمي الى "التحديات التي تواجه العراق في المرحلة الراهنة، وحرص الحكومة على مواجهتها وتذليلها، وتصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، للمضي قدما بالبلاد".

ودعا جهاز مكافحة الإرهاب، قيادات ومنتسبين، الى "العمل من أجل العراق"، مشيرا الى أن "الكثير من المواطنين ينتخون بالجهاز حتى في القضايا غير الأمنية، وهذا يدل على ثقتهم بكم وشعورهم بالأمان معكم، وعليكم استثمار هذه الثقة بما هو خير للبلد وشعبه".

وأكد الكاظمي أن "رهان الحكومة اليوم عليكم وعلى قواتنا الأمنية البطلة، في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار المجتمع وأفراده".